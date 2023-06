Bewoners met beperking zitten vast na diefstal nummerplaten: “Krijgen wel de boetes van die criminelen in de bus”

Eind mei stelden werknemers van het wooncentrum De Klink in Diegem een wel erg bizarre diefstal vast. “Toen we de liftbus wilden gebruiken, merkten we dat iemand de nummerplaten er had afgevezen”, vertelde coördinator Pieterjan Ceuppens. Het gaat helaas om de enige liftbus van het wooncentrum. “Als gevolg van de diefstal zitten we zonder bus voor onze bewoners. Dat wil zeggen dat we geen uitstapjes kunnen maken met de mensen die in een rolstoel zitten. Een ijsje gaan eten met dit mooie weer, zit er bijvoorbeeld niet in. Ook voor noodzakelijke verplaatsingen, zoals een ziekenhuisbezoek, gebruiken we die bus. We worden echt in onze werking beknot.”