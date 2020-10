Bestuurder bestelwagen getuigt na horrorcrash met inbrekers op E19: “Ik dacht dat ik mijn kindje van 5 maanden oud nooit meer zou zien”

Kraainem/Zaventem Horecazaak dicht, dus kroop Yannick (27) tijdens eerste golf achter kookpotten in zwaar getroffen rusthuis: “Bewoners dreigden zonder warm eten te vallen”

15 oktober Vandaag is hij opnieuw als chef-kok in een horecazaak aan de slag, maar tijdens de lockdown in de lente stond Yannick Claes (27) uit Zaventem als vrijwilliger achter de kookpotten in het zwaar getroffen woonzorgcentrum Atrium in Kraainem. Omdat de twee koks in quarantaine zaten, dreigden de bewoners er zonder warme maaltijden te vallen. “Frontlinie of niet, ik wilde die bewoners én het personeel helpen”, aldus Yannick. Komt er een tweede golf, dan staat hij opnieuw paraat.