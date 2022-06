Belgische tak van Cisco zamelt 13.000 euro in voor Make-A-Wish Belgium dankzij pelgrimstocht

“Toen we ons initiatief deelden met onze collega’s in Europa, het Midden-Oosten en Afrika waren ze meteen enthousiast”, zegt Koen Jacobs van Cisco. “Elk land heeft een eigen lokaal goed doel gekozen waarvoor we de afgelopen week geld hebben ingezameld. Wij kozen voor Make-A-Wish en hopen met de steun van onze achttien sponsors en vrije bijdragen de dromen van acht kinderen in vervulling te laten gaan.”

De ruim 400 medewerkers van Cisco legden samen in totaal 60.000 kilometer in vijf dagen af. Het technologiebedrijf heeft een lange traditie om via het Giving Back-programma iets terug te geven aan de maatschappij. Zo zetten ze zich regelmatig als vrijwilliger in voor verschillende Belgische ngo’s. Ook nu voor de Camino de Santiago krijgen de medewerkers Time2Give van het bedrijf. In totaal kunnen Cisco-medewerkers zich tien Time2Give-dagen per jaar inzetten voor goede doelen, bovenop hun vakantie.