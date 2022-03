‘Beest van Diegem’ riskeert negen maanden cel na zelfgezochte confrontatie met politie

Op 25 september 2020 was de man, toen nog woonachtig in Diegem, betrokken bij een verkeersongeval. Hierbij had hij vluchtmisdrijf gepleegd. Dit werd allemaal genoteerd in een proces-verbaal. Toen hij hier lucht van kreeg zocht hij het e-mailadres van de agente die het pv had opgesteld op en stuurde hij haar een mail. “Ik durf hier zelfs niet te citeren uit deze mail, zo ver gingen de beledigingen aan haar adres”, aldus het parket. De man kreeg een GAS-boete voor smaad, maar dit had geenszins een kalmerend effect op hem. Enkele maanden na deze mail, op 2 maart 2021, verzond hij een nieuwe mail naar de agente. In de nacht van 3 op 4 maart klonken zijn woorden nog bedreigender. “Ik zeg wat ik wil. En als dat nog niet duidelijk is voor u dan kom ik wel persoonlijk af”, klonk het.