‘Beest van Diegem’ lijkt getemd...maar krijgt toch celstraf met uitstel: “Heeft hulp gezocht”

Op 25 september 2020 was de man, toen nog woonachtig in Diegem, betrokken bij een verkeersongeval. Hierbij had hij vluchtmisdrijf gepleegd. Dit werd allemaal genoteerd in een proces-verbaal. Toen hij hier lucht van kreeg zocht hij het e-mailadres van de agente die het pv had opgesteld op en stuurde hij haar een mail in dermate grove bewoordingen dat het parket hem niet durfde voorlezen ter zitting vorige maand. De man kreeg een GAS-boete voor smaad, maar dit had geenszins een kalmerend effect op hem. Enkele maanden na deze mail, op 2 maart 2021, verzond hij een nieuwe mail vol beledigingen naar de agente. In de nacht van 3 op 4 maart klonken zijn woorden nog bedreigender. “Ik zeg wat ik wil. En als dat nog niet duidelijk is voor u dan kom ik wel persoonlijk af.”

Beest

Trop is te veel, en een patrouille trok op 4 maart naar zijn woning. Hier werden de agenten getrakteerd op een scheldtirade Aan de telefoon ging hij nog een stap verder en zocht hij de confrontatie. “Ik ben het ‘Beest van Diegem’. Kom naar de Okay. Ik wacht jullie op met wapens om eindelijk wraak te nemen op jullie”, klonk het. De politie ging massaal ter plaatse en trof daar de man, gewapend met een ijzeren staaf en een baseballknuppel, aan. Uiteindelijk kon hij ingerekend worden. Tijdens zijn verhoor bleek de man al wat gekalmeerd te zijn. “Sinds die boete had ik het gevoel dat ik ‘gezocht’ werd”, klonk het. “Ik ben al een tijdje depressief en heb de politie inderdaad bedreigd en lastiggevallen.”

Kwijnde weg

De man verhuisde na de feiten naar zijn broer in Overijse. “Een heel goede beslissing”, aldus zijn advocaat. “Hij kwijnde echt weg in Diegem. Hij zag daar twee jaar lang amper iemand en raakte depressief. Eigenlijk wilde hij er een einde aan maken. Hij beseft wat hij gedaan heeft en heeft ook hulp gezocht. In die context moeten de feiten geplaatst worden.” Het parket apprecieerde het schuldinzicht van de man, maar vorderde toch een celstraf van 9 maanden, waarvan een deel met uitstel. De politie-inspecteur die beledigd en bedreigd werd, eist een morele schadevergoeding van 500 euro. “Ze heeft er slapeloze nachten aan overhouden”, aldus haar raadsman. “Ze had een constante schrik om de man tegen het lijf te lopen en vreesde dat hij zijn bedreigingen ging uitvoeren.” De verdediging haalde dan weer alles uit de kast om zijn strafregister blanco te houden. “Mijn cliënt werkt in de logistieke sector. Zijn job is heilig en die wil hij absoluut behouden.” Dat laatste lukte niet want zowel een opschorting als een werkstraf vond de rechter niet geschikt. Wel oordeelde ze dat een straf met probatie-uitstel de beste oplossing was. Op deze manier kan de man onder toezicht van een justitieassistent blijven begeleid worden. Als stok achter de rug werd 12 maanden cel uitgesproken, voor het geval hij zich niet aan de voorwaarden zou houden.