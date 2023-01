Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Machelen nog geld kan afhalen

Brussel Elke Van den Brandt dient voorstel in om Pierre Marchant­brug definitief te behouden voor fietsers en voetgan­gers

In opdracht van Brussels minister van mobiliteit Elke Van den brandt (Groen), diende Brussel Mobiliteit en voorstel in om de Anderlechtse Pierre Marchantbrug definitief voor te behouden voor fietsers en voetgangers. Omwonenden kunnen zich in het openbaar onderzoek uitspreken over de plannen. Dat zou aanvangen begin 2023.

3 januari