Als je geen juwelen of geld kan stelen, dan maar een... appelboom: “Al tweede keer slachtoffer van boomdieven”

Brussels Gewest “Vaccina­tie­graad in Brussel hypothe­keert terugkeer naar kantoor”

23 augustus De verschillende werkgeversorganisaties maken zich zorgen over de situatie in Brussel. “De te lage vaccinatiegraad in Brussel hypothekeert de terugkeer naar kantoor voor alle bedrijven in Brussel en de relance van de economie in het Brussels gewest”, zegt Voka.