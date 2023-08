Allerkleinste inwoners zorgen mee voor frisse lucht met dank aan geboortebos

Voetbal tweede Nationale B Cedric Demeulenae­re is nieuw in technische staf van Diegem Sport: “Een stap terug? Neen, twee vooruit”

Diegem Sport opent woensdag het kampioenschap met een verplaatsing naar de beloften van KV Mechelen. Voor Cedric Demeulenaere (37) belooft het een nieuw avontuur te worden. In het tussenseizoen kwam hij bij de technische staf van de club. In alle opzichten is het een flinke stap voorwaarts in zijn carrièreplanning.