Agentschap Opgroeien schorst onthaalouder met 20 jaar ervaring wegens “ernstige gevarensituatie”: parket voert onderzoek naar feiten

MachelenHet agentschap Opgroeien heeft woensdag een onthaalouder uit het Vlaams-Brabantse Machelen geschorst wegens een “ernstige gevarensituatie”. Wat er juist gebeurd is bij de onthaalouder uit de Pieter Schroonsstraat is niet duidelijk, maar feit is dat er een onderzoek loopt bij het parket Halle-Vilvoorde. Bij het incident zou één kindje betrokken zijn. Vijf andere kindjes hebben tijdelijk elders een opvangplek gekregen.

“Vorige week dinsdag was er een incident bij onze onthaalouder”, zegt Jelle Schepers van 3Wplus Kinderopvang, dat sinds kort de kinderopvanginitiatieven in Machelen onder haar vleugels heeft. “Donderdag werden we van de feiten op de hoogte gebracht en een dag later hebben we zelf beslist om de onthaalouder tijdelijk te schorsen. Afgelopen maandag werden alle betrokkenen - de ouders en de onthaalmoeder - op de hoogte gebracht van die beslissing. Het gaat trouwens om een onthaalouder die al twintig jaar actief is en waartegen nooit eerder een klacht ingediend werd.”

In belang van kinderen

Woensdag besloot ook het agentschap Opgroeien de onthaalouder tijdelijk te schorsen. “We nemen deze beslissing na een zeer recent gemelde en ernstige gevarensituatie”, klinkt het bij woordvoerder Nele Wouters. “We zijn bezorgd over de fysieke en psychische integriteit van de kinderen in de opvang. Daarom betrekken we ook het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) en vragen we die instantie om een risico-inschatting te maken. De schorsing werd genomen in het belang van alle kinderen die er worden opgevangen. We beseffen dat zo’n schorsing heel ingrijpend is voor elk gezin dat plots op zoek moet naar een andere opvang.”

Eén kindje betrokken

Wat er zich vorige week dinsdag juist afgespeeld heeft in de opvang, is niet duidelijk. 3Wplus wil niets kwijt over het voorval zelf. Er zou wel één kindje bij betrokken zijn. “Er loopt momenteel een onderzoek bij de politie naar bepaalde feiten”, klinkt het nog. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat er na een klacht van vorige week een onderzoek geopend werd. “Om redenen van privacy van de betrokken ouders en het kind en het principe van het geheim van het strafonderzoek, wordt verder geen informatie gegeven”, aldus Carol Vercarre van het parket.

Inmiddels heeft 3Wplus voor vijf van de zes kinderen die er opgevangen werden al een andere tijdelijke opvangplaats gevonden. De ouders van het kindje dat betrokken was bij het incident besloten om hun oogappel voorlopig niet meer naar een kinderopvangplaats te sturen. De schorsing van de vergunning door Opgroeien geldt tot het moment waarop Opgroeien terug alle garanties heeft dat de organisator voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden. De onthaalmoeder wil voorlopig niet reageren op het voorval, maar geeft wel aan dat ze zelf niet echt weet van waar de klacht plots komt.

Eerder deze week werden nog drie crèches in de regio rond Brussel gesloten na klachten van verschillende ouders. Het ging om drie kinderdagverblijven van Mippie en Moppie in Hofstade, Zemst en Weerde. In het Leuvense ging ook de Mippie en Moppievestiging in Keerbergen dicht, nadat enkele dagen voordien ook al de andere vestiging van die groep in dezelfde gemeente moest sluiten na wantoestanden.

