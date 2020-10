Achtervolging eindigt met zware crash op E19: drie doden nadat bestuurder spookrijdt

Melsbroek Na vier personeels­le­den nu ook bewoner wzc Floordam besmet met coronavi­rus

16 oktober In woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek is na vier personeelsleden nu ook een bewoner besmet met het coronavirus. De voorbije dagen werden 120 bewoners getest. Op een deel van de resultaten is het nog wachten. De bewoner die positief testte heeft lichte symptomen en moet in isolatie op de kamer blijven.