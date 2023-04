Achtergelaten fiets aan spaarbekken bleek gestolen, zoekactie naar mogelijks vermiste persoon stopgezet

Politie en brandweer hebben de zoekactie stopgezet aan het spaarbekken in Machelen, nadat bleek dat de achtergelaten fiets gestolen was. Twee dagen lang werd er gezocht in het water om uit te sluiten dat er geen persoon in was beland.