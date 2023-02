Aanmeldperiode voor Machelse scholen start dinsdag

Van dinsdag 28 februari tot en met dinsdag 21 maart loopt de algemene aanmeldperiode om kinderen in te schrijven in de Machelse basisscholen. Wie hulp nodig heeft, kan een afspraak voor de aanmeldsessie maken.

Met een gezamenlijk digitaal aanmeldingssysteem wil de gemeente elke ouder een gelijke kans geven om zijn of haar kind in te schrijven in een school en vermijdt men ook kampeertoestanden voor de schoolpoorten. Tegelijkertijd kan men er op die manier voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een plaats in de buurt van hun woning krijgen.

De aanmeldingen starten dinsdag om 12 uur en eindigen op 21 maart, eveneens om 12 uur. Aanmelden kan via www.machelen.be/aanmelden. Er wordt aangeraden om meerdere scholen te kiezen. De school van voorkeur geef je nummer 1. Nadien krijg je een toewijzingsticket of een weigeringsdocument, afhankelijk of er nog plaats is in de voorkeurschool. Wie een weigeringsdocument krijgt, kan vanaf 1 juni opnieuw proberen via de vrije inschrijvingsperiode. Kreeg je een toewijzingsticket, dan kan je je kind nadien tijdens de opgegeven inschrijvingsperiode ook effectief inschrijven in de geselecteerde school.

Wie graag hulp heeft bij het aanmelden, kan een afspraak maken voor de persoonlijke aanmeldsessie in het Huis van het Kind op woensdag 1 maart van 16 tot 19 uur. Dat kan via https://afspraken.machelen.be/ of op het telefoonnummer 02/254.12.54.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.