75-tal werknemers Canon voert actie voor hoofdzetel in Diegem

Brussel Facebookop­lich­ter blijft slachtof­fers maken: “Nu al minstens 11...maar klachten blijven binnenlo­pen”

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een gevangenisstraf van twee jaar uitgesproken tegen een man die minstens elf personen had opgelicht via Facebook. Hoewel de man begin mei nog van de politie te horen had gekregen dat hij gedagvaard was, kwam hij niet opdagen op de rechtbank. Hij werd dan ook bij verstek veroordeeld.

13 september