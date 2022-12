75-plussers krijgen thuis bezoek van gemeentediensten om eenzaamheid tegen te gaan

“Met onze klassieke activiteiten voor senioren bereiken we vooral dezelfde actieve en mobiele senioren”, weet schepen Tessa Verberckmoes (Samen Vooruit). “Een heel fijn en trouw publiek. Maar we wilden nu de mensen bereiken die, omwille van fysieke, mentale of sociale problemen, niet naar georganiseerde activiteiten komen. Daarom beslisten we om meer uitreikend te werken en huisbezoeken af te leggen. Want het zijn net die problemen die de kans op eenzaamheid vergroten.”