25 minuten aanschuiven op de E19 richting Brussel vanaf Zemst door een stilstaand voertuig

Honderden Volkswagen Kevers verzamelen in het Jubelpark: "Een dure hobby? Het heeft zijn prijs, maar je kan het slim aanpakken"

Op de esplanade voor Autoworld kwamen zondagmiddag meer dan driehonderd Volkswagens samen. Met de ‘Love Bug Parade’ viert het merk de 75e verjaardag van de introductie op de Belgische markt. Zoals de naam doet vermoeden, zagen we vooral Kevers opduiken in het Jubelpark, maar ook de legendarische minibusjes konden niet ontbreken. Wij spraken met enkele eigenaars over de auto die hun hobby werd, het verhaal erachter, en... het kostenplaatje.