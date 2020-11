220 werknemers ICT-bedrijf Getronics Belux op straat: “Ontslagvergoeding pak lager door faillissement”

Op 10 november verklaarde de ondernemingsrechtbank van Brussel Getronics Belux failliet. Wat er met 220 van de in totaal 330 werknemers moest gebeuren, was toen nog een raadsel. 110 werden reeds overgenomen door Cegeka en Connectis. Vandaag is duidelijk dat de 220 overgebleven personeelsleden op straat staan. “Slechts drie à vier mensen blijven over om de curator te helpen met hun kennis over het bedrijf”, zegt ACV-secretaris Kris Vanden Bossche . “Het personeel heeft een ontslagvergoeding gekregen uit het Fonds voor Sluitingen, maar dat is geplafonneerd. Moesten ze ontslagen zijn zonder een faillissement, zou de vergoeding vele malen hoger liggen. Vandaag krijgen ze maximaal 25.000 euro, terwijl sommigen dankzij hun anciënniteit anders meer dan 100.000 euro hadden gekregen. Uiteraard komt dat bijzonder hard aan bij het personeel.”