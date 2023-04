20 minuten file op E19 richting Brussel vanaf Zemst: stilstaand voertuig

Volgende week maandag duidelijk­heid over circulatie­plan Faubourg: “Vroeger was alles beter”

Op het schepencollege van maandag 24 april staat de evaluatie van het circulatieplan in de wijk Faubourg op de agenda. De testfase van dat plan ging in oktober in en na 6 maanden kan het worden aangepast, aan de hand van de bemerkingen van buurtbewoners en een evaluatie van de Vilvoordse mobiliteitsraad (Vimora). Voor een deel van de buurt is een aanpassing van de huidige situatie niet genoeg. Zij brachten maandagmiddag een petitie naar het stadhuis. Hun doel: alles terugdraaien naar hoe het was.