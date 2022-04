20 meisjes komen kijkje nemen bij Cisco voor Girls In ICT Day

Brussel Studenten­ser­vi­ce Brik ziet betaalbare studenten­ko­ten in Brussel verdwijnen

Studentenservice Brik heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel, Odisee, LUCA School of Arts en de KU Leuven het Manifest voor betaalbare en kwalitatieve studentenhuisvesting in Brussel gepresenteerd. In dat manifest pleiten ze voor een duidelijk wettelijk kader voor studentenkoten in het Brussels Gewest.

26 april