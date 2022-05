20 jaar na eerste idee kan er eindelijk over Brusselse ring gefietst worden: fietsbrug feestelijk ingereden

Zaventem/DiegemTussen Zaventem en Diegem is maandagochtend de langverwachte fietsbrug over de Brusselse ring geopend. Langverwacht, want de eerste ideeën dateren al van… 2002. Dankzij de fietsbrug - 168 meter lang - wordt het fietstraject tussen Leuven en Brussel met maar liefst 3 kilometer ingekort. “Deze brug is dan ook een grote winst voor de duizenden fietspendelaars naar de hoofdstad”, zegt minister Lydia Peeters.

Met een kopje koffie en fietsgadgets: zo werden fietsers maandagochtend verwelkomd op de gloednieuwe fietsbrug over de Brusselse ring, die Zaventem met Diegem verbindt. Daarmee werd de ‘missing link’ van de fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel weggewerkt. Het was Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) die de brug kwam infietsen. “Een belangrijk project, want het is de eerste fietsbrug over de Brusselse ring”, vertelde ze. “De brug is een sluikstuk van één van de drukste fietssnelwegen van Vlaanderen. Fietsers moeten niet langer 3 kilometer fietsen om van Zaventem naar Diegem te geraken, maar kunnen dat voortaan via deze brug van 168 meter doen. Een grote winst voor de duizenden fietspendelaars richting de hoofdstad. De brug past dan ook volledig binnen onze ambitie om meer mensen op de fiets te krijgen naar het werk, maar ook naar school.”

Van gevaarlijk naar veilig

“En dat laatste is ook voor onze Diegemse jongeren belangrijk”, weet Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit). “Zij kunnen nu vlot met de fiets richting de secundaire scholen in Zaventem rijden. Voordien was het bijzonder gevaarlijk om naar onze buurgemeente te fietsen, maar nu kan het wel op een veilige manier.”

Volledig scherm Onder meer minister Lydia Peeters, gedeputeerde Tom Dehaene en burgemeesters Ingrid Holemans (Zaventem) en Jean-Pierre De Groef (Machelen) fietsten de nieuwe brug in. © Marc Baert

Quote Het was een werk van lange adem. De eerste ideeën dateren van 2002 en in 2012 werd een eerste akkoord bereikt. Het was vooral belangrijk dat deze brug klaar zou zijn voor men start met de optimalisa­tie van de Brusselse ring en daar zijn we toch in geslaagd Gedeputeerde Tom Dehaene

Ook Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) is tevreden met de opening van de fietsbrug. “Dit is een belangrijke stap voor de fietsers”, weet ze. “Op ons grondgebied werken we trouwens ook nog voort aan een veiliger traject voor de F3-fietssnelweg. Zo hebben we zopas de goedkeuring van Vlaanderen gekregen om het traject in Nossegem te verleggen. Er zal een fietstunnel onder de Mechelsesteenweg komen ter hoogte van de straat van de voetbalclub, zodat de steenweg niet langer een gevaarlijk oversteekpunt voor fietsers zal zijn.”

Geen excuus meer

De 88-jarige Omer Mels uit Sint-Lambrechts-Woluwe kwam maandag speciaal met zijn fiets naar Diegem afgezakt om de nieuwe fietsbrug te bewonderen. “Een prachtstuk”, vindt hij. “Ik fiets jaarlijks 4.000 kilometer en deze plek was tot voor kort levensgevaarlijk. Maar dankzij de brug is er geen excuus meer om niet met de fiets tussen Leuven en Brussel te pendelen.”

Volledig scherm Omer Mels was één van de eerste fietsers op de nieuwe fietsbrug. © Marc Baert

Of toch? Want in de hoofdstad is er nog wat werk aan de winkel om het verlengde van de F3 klaar te krijgen. “We hebben regelmatig overleg met Brussel om af te stemmen hoe men daar op de fietssnelweg kan aansluiten”, zegt Vlaams-Brabants gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). “Ondertussen is de studie hiervoor wel gestart.”

Dehaene is opgelucht dat de fietsbrug over de Brusselse ring eindelijk klaar is. “Want het was een werk van lange adem. De eerste ideeën dateren van 2002 en in 2012 werd een eerste akkoord bereikt. Het was vooral belangrijk dat deze brug klaar zou zijn voor men start met de optimalisatie van de Brusselse ring. Daar zijn we in geslaagd, zodat de pendelaar tijdens die ingrijpende werken een alternatief heeft om van en naar Brussel te rijden.”

De totale kostprijs voor de bouw van de fietsbrug bedraagt 24 miljoen euro. De brug is een realisatie van De Werkvennootschap, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Machelen en Zaventem.

Volledig scherm Minister Lydia Peeters knipte het lintje op de brug door. © Marc Baert