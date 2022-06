11 rijbewijzen ingetrokken bij alcoholcontroles

Zaventem/Diegem 20 jaar na eerste idee kan er eindelijk over Brusselse ring gefietst worden: fietsbrug feestelijk ingereden

Tussen Zaventem en Diegem is maandagochtend de langverwachte fietsbrug over de Brusselse ring geopend. Langverwacht, want de eerste ideeën dateren al van… 2002. Dankzij de fietsbrug - 168 meter lang - wordt het fietstraject tussen Leuven en Brussel met maar liefst 3 kilometer ingekort. “Deze brug is dan ook een grote winst voor de duizenden fietspendelaars naar de hoofdstad”, zegt minister Lydia Peeters.

