1,1 miljoen keer bedankt! Van vandalen die met een bulldozer tekeer ging op het voetbalveld tot het levensverhaal van de oudste Belg: ontdek welke verhalen het meest leefden in Machelen dit jaar.

Het jaar startte in mineur toen een voetbalspeler slachtoffer werd van zwaar fysiek geweld geweld tijdens een match tussen FC Machelen en OHR Huldenberg. De 18-jarige speler van OHR Huldenberg B belandde in het ziekenhuis nadat hij een klap kreeg op het strottenhoofd tijdens de wedstrijd. De man moest even beademd worden, maar was gelukkig al snel aan de beterhand. Later bleek dat die match eigenlijk nooit gespeeld had mogen worden, want enkele weken eerder had de gemeente na eerdere gevallen van agressie en problemen met de terreinreservaties beslist om FC Machelen van de Bosveldsite in Machelen te weren.