Zonovergoten veldrit in Maasmechelen valt meteen in de smaak: “Die schachtbokken vormen een prachtige locatie”

In T-shirt

De sportliefhebbers waren zeer enthousiast over het parcours. “Het is prachtig om tussen die schachtbokken te rijden. Bovendien trekt het duidelijk wat volk. Het is nu middag en er is al zoveel volk. Het weer doet natuurlijk veel, want het is werkelijk heerlijk in ons T-shirtje. Qua drank is deze tent in de startzone wel de enige die we gevonden hebben. We zijn wat minder mobiel dus we geraken niet in het bos. Dit is ons eerste pintje, maar op zaterdag is het voetbal en daar wordt er ook gedronken. Ach ja, opnieuw beginnen werkt het beste tegen een kater”, lachen ze. “We oefenen hier voor het WK in Hoogerheide. Daar slapen we altijd bij de plaatselijke voetbalploeg in de kleedkamer. Dat deden we tien jaar geleden en dit jaar keren we vrolijk terug!”