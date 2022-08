Zomerexpo aan kasteel Leut lokt 18.000 bezoekers “Gevierd met babyborrel voor kasteelbaby’s”

De zomerexpo in Leut zoomde onder meer in op het verleden van deze bijzondere plek. Na het overlijden van Charles Vilain XIIII, de belangrijkste kasteelheer, werd het kasteel in 1920 verkocht aan de N.V. Kolenmijnen Limburg-Maas. De steenkoolmaatschappij opent in die periode de mijn in Eisden en het provinciebestuur verplicht hen een ziekenhuis te voorzien voor de vele duizenden mijnwerkers. In 1922 opent het ziekenhuis en in 1950 kwam volgde een materniteit in het hospitaal van Leut.