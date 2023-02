Zoektocht naar vermiste Emilia (75) gaat verder: politie zet speurhonden en drones in

EXCLUSIEF. Poolhouse, binnenzwem­bad én inkijkgara­ge: deze luxevilla in Maasmeche­len verwacht je eerder in Dubai

In de eerste aflevering van de nieuwe HLN Original ‘Extreme Huizen’ trekt vastgoedexperte Hadisa Suleyman naar het Limburgse Maasmechelen. Te midden van de bossen trekt een witte, hypermoderne villa alle aandacht. Het is een woning die je veeleer verwacht in Dubai of Ibiza, met een strak poolhouse, binnenzwembad en zelfs een autolift. “Aan de voorkant lijkt het een gesloten witte doos. Maar langs binnen wilden we het helemaal open trekken”, vertelt eigenaar Matty Zadnikar. Bekijk de volledige aflevering hierboven.