Zoektocht naar vermiste Emilia (75) gaat verder na vondst pantoffel: politie doet voorlopig geen beroep meer op vrijwilligers

VOETBAL EERSTE NATIONALE Leider Patro Eisden raakt niet voorbij massaal terugplooi­end Hoogstra­ten: “Niet scherp genoeg bij de afwerking”

Een stug verdedigend Hoogstraten snoepte Patro Eisden twee kostbare punten af. Na een doelkansarme eerste helft klommen de leiders via een doelpunt van Ferber vlak na de pauze nochtans verdiend op voorsprong. Lang kon Eisden deze voorsprong niet in handen houden. Het was Fall die via een vrijschop van Brandt het evenwicht herstelde. Nadien verhoogde Patro de druk en drong de tegenstander achteruit. Ferber, Bentayeb en Renson waren nog dicht bij de winnende treffer, maar hun pogingen misten precisie. “We hadden na de rust voldoende kansen om te winnen”, baalde Pietermaat.