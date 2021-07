Zo fel flirt de Maas met oevers in Maasland: “Maar we zijn er nog niet”

TV RECENSIE. ‘Gossip Girl’: “Een tv-icoon die haar eigen schoenen niet kan vullen”

14 juli Negen jaar geleden werd het lopend vuurtje van ‘Gossip Girl’ met een historische anticlimax uitgeplast. De digitale restanten van de iconische roddelblog hebben echter terug vuur gevat en bestoken nu een nieuwe generatie rijkeluiskinderen. Maar houden we nog wel van ‘gossip girl’? Of is het gewoon de zoveelste internettrol die wil niet snel genoeg kunnen blokkeren? Evelien Delgouffe zoekt in onze Kijkgids voor u uit of u deze reeks op Streamz moet streamen of skippen.