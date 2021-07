Zestiger neergestoken bij burenruzie in Maasmechelen

“Twee buren raakten in conflict met elkaar, waarbij uiteindelijk één van hen in de buik werd gestoken”, bevestigt Johnny Nijs, woordvoerder van de politiezone Lanaken-Maasmechelen. “Dat gebeurde in een woning in de Majoor Berbenlaan, maar het is niet duidelijk in wiens woning. Het slachtoffer werd intussen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, en de verdachte werd aangehouden voor verder verhoor.” De toestand van het slachtoffer is niet duidelijk, noch verdere informatie over de burenruzie. “Verder onderzoek moet later meer duidelijkheid bieden over het incident”, aldus Nijs.