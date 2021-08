Zestiger neergestoken bij burenruzie in Maasmechelen: “We dachten nog ‘het is weer van dat’”

Limburg 5 x uit in Limburg dit weekend: van een tuinfeest met foodtrucks bijwonen tot glaskunst bewonderen

31 juli Het weekend is weer aangebroken en vervelen hoeven we ons niet. Er staan namelijk tal van activiteiten op het programma. Ook in Limburg heeft men heel wat in petto. Onze redactie heeft alvast vijf leuke weekendtips voor zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus gevonden én gebundeld. Veel plezier!