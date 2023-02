Zes mannen en zes vrouwen moeten oordelen in assisenproces rond moord op rapper Massimo de Luca (25): “Een unieke kans”

Scooterrij­der uit Lanaken (17) sterft na aanrijding door trein in Maastricht: “We vangen zijn klasgeno­ten zo goed mogelijk op”

Een 17-jarige scooterrijder uit Veldwezelt bij Lanaken is zaterdagavond om het leven gekomen, nadat hij werd gegrepen door een trein op een spoorwegovergang in Maastricht. “Er komt een rouwregister en we plannen een bezinningsmoment voor zijn medeleerlingen”, zegt Sven Van Vlierden van het Pyxiscollege in Lanaken.