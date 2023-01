Wordt er binnenkort getrouwd in het kasteel van Leut? “Al langer mijn droom als burgemeester”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Arne Cuypers (Patro Eisden): “Terugronde starten zoals we eindigden, met een driepunter”

Na een schitterende eerste ronde en een korte eindejaarsbreak start Patro Eisden aan het. tweede deel van het kampioenschap. Het doel is duidelijk: de promotie naar 1B afdwingen. De weg is evenwel nog lang en zaterdag wacht een moeilijke trip naar concurrent Olympic Charleroi. Patro laat niets aan het toeval over en met SK Tongerenspits Elvis Mehanovic werd op de valreep nog een extra versterking aan de kern toegevoegd. “We willen de terugronde starten op dezelfde manier waarop we de eerste ronde hebben afgesloten: met een overwinning”, klinkt Arne Cuypers zelfzeker.

