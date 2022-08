Windmolenweg afgesloten tot eind augustus 2023

In maart organiseerde de stad Maasmechelen een digitale infovergadering over de heraanleg van de Windmolenweg voor de bewoners uit de omgeving. De nutsmaatschappijen zijn intussen in die mate gevorderd dat de wegen- en rioleringswerken kunnen starten. Vanaf maandag 8 augustus zal hierdoor geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Windmolenweg. De stad voorziet twee omleidingen, een via Rekem, Uikhoven en Boorsem en een via de Grotestraat, de Weg naar Geneuth en de Dr. Haubenlaan. Tijdens de werkzaamheden kunnen sommige huizen of garages op bepaalde tijdstippen moeilijk bereikbaar zijn. Inwoners zullen hierover tijdig op de hoogte gesteld worden. Het einde van de werken wordt eind augustus 2023 voorzien.