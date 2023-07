Wiellader gestolen aan werf in Maasmechelen

Danny en Wendy serveren deze week ‘Bed & Bokes aan de Maaskant’ in ‘Met vier in bed’

“We willen er geen hotel van maken met te veel tierlantijntjes. Een goed bed en een goed ontbijt: daar spitsen we ons op toe.” Een meer huiselijke naam dan ‘Bed en Bokes aan de Maaskant’ konden Danny Vanhoven (62) en Wendy Verboven (50) dan ook niet gekozen hebben voor hun B&B in Lanaken. Deze week serveren ze hun concept in de VTM-reeks ‘Met vier in Bed’.