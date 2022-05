“Wie op het kasteel is geboren, mag babyfoto sturen”: Toerisme Vlaanderen doet oproep voor zomertentoonstelling

LeutWie is er geboren in het kasteel van Leut? Toerisme Vlaanderen is sinds vorig jaar de nieuwe eigenaar van het kasteel en ziet die vraag graag beantwoord worden. Projectleider Ben De Vriendt roept de Maaslanders op hun babyfoto’s mét naam door te mailen, indien ze er zijn geboren. “De beelden willen we gebruiken bij de tentoonstelling in het kasteel komende zomer”, zegt hij.

Het kasteel Vilain XIIII in Leut is sinds eind vorig jaar in handen van Toerisme Vlaanderen en sindsdien is er al veel gebeurd. Zo is het kasteel vanbinnen grotendeels opgeruimd, is er een pak inboedel geïnventariseerd en zijn de eerste lijnen uitgezet om tot een concreet toekomstplan te komen. De geplande zomerbar waar we eerder al over schreven is in volle voorbereiding, net zoals de expo die gedurende de zomermaanden zal lopen.

“De expo bestaat uit een historisch, hedendaags én toekomstig deel”, legt projectleider Ben De Vriendt uit. “Qua historie gaan we in op de periode wanneer graaf Charles Vilain XIIII er samen met zijn vrouw Pauline en de vele dochters woonden. Het koppel trouwde in 1822, exact 200 jaar geleden dus. Eén van hun laatste dochters verkocht het kasteeldomein rond 1920 aan n.v. Kolenmijnen Limburg-Maas die er een ziekenhuis van maakte, en ook daar gaan we iets dieper op in.”

Nu lanceert Toerisme Vlaanderen een oproep aan de vele Maaslanders die er ooit geboren zijn om hun babyfoto in te sturen. “Als ik met lokale inwoners over het kasteel spreekt, zeggen ze daar meestal in één adem bij dat ze er geboren zijn, of dat ze in hun familie wel iemand kennen die er ter wereld kwam. Bij de expo focussen we op één kamer op die materniteit destijds, maar om die ruimte nog meer bijzonder te maken, schakelen we de hulp in van de Maaslanders."

Filip Wuyts en Ben De Vriendt van Toerisme Vlaanderen.

“Het zou super zijn als er babyfoto’s van de kraamafdeling bestaan, maar foto’s die later thuis gemaakt zijn, dienen natuurlijk ook. Op een leuke wijze willen we al die foto’s dan in de expo verwerken.”

Beebiebox

Wie dus aan het kasteel is geboren, en een babyfoto’s heeft, mag mailen naar kasteelvanleut@toerismevlaanderen.be. “Belangrijk is de vermelding van je naam en geboortedatum”, zegt collega Filip Wuyts. “Je mag de foto ook in een enveloppe steken met vermelding van je naam en geboortedatum om dan te droppen in de ‘beebiebox’ aan de poort van het kasteel. Na de expo bezorgen we je de foto vanzelfsprekend terug.”

De gratis expo in het kasteel van Leut start op zondag 3 juli en loopt door tot eind augustus, telkens van donderdag tot zondag van 11 tot 17 u.

Kasteel van Leut.