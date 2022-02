Werknemers Action Eisden staken na aanhoudende pesterijen van leidinggevende: “Zelfs na hun ontslag bleef ze hen lastigvallen”

De rayonverantwoordelijke van de Action in Eisden is verantwoordelijk voor de werknemers in verschillende Action-filialen. “En er zijn, verspreid over die winkels, al talloze klachten binnengelopen over die leidinggevende", zegt Mary-Anne Smeets van vakbond BBTK. “Het gaat vooral over machtsmisbruik. De rayonverantwoordelijke misbruikt haar functie door werknemers onder druk te zetten en hen negatief te beoordelen. Dat gedrag heeft al vaker geleid tot werknemers die langdurig afwezig zijn, worstelen met psychosociale klachten en angstgevoelens hebben. Zelfs ex-werknemers werden na hun vertrek bij Action nog lastiggevallen door de rayonverantwoordelijke.”

De maat was voor de werknemers al langer vol, maar de moed om de pesterijen aan te kaarten bij de directie van het bedrijf, ontbrak nog. “Het ligt zo gevoelig dat de werknemers niet durfden te praten over de problemen en het machtsmisbruik. Ze hebben nachten wakker gelegen voor ze vandaag eindelijk de stap konden zetten om actie te voeren", klinkt het. “Vorig weekend stuurde de filiaalmanager van Eisden nog een mail naar de rayonverantwoordelijke om enkele nieuwe klachten te melden. Een dag later stond ze in de winkel, maar in plaats van te praten over de problemen, begon ze een reeks fouten van de werknemers op te sommen. Zo'n gedrag werkt enorm intimiderend", zegt Smeets.

Onderzoek

Om een duidelijk signaal te geven aan de rayonverantwoordelijke en de directie van Action, beslisten de 35 werknemers om vandaag het werk neer te leggen. “Ze willen vooral dat hun klachten gehoord worden, dat er verandering komt en dat de rayonverantwoordelijke niet meer naar het filiaal in Eisden mag komen", gaat Smeets verder. “Even leek het erop dat de directie van Action niet wilde langskomen voor een gesprek, maar dat is uiteindelijk wel gebeurd. Er is geluisterd naar de verhalen van de werknemers en dus hopen we op een gepaste oplossing. De kwestie wordt nog verder onderzocht door de directie die uiteindelijk zal beslissen wat er met de rayonverantwoordelijke zal gebeuren. Maar de werknemers hebben nu alleszins de garantie dat zij niet meer welkom is in de Action van Eisden en dus zijn ze van plan om de winkel morgen opnieuw te openen.”