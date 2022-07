Werken aan viaduct in Boorsem duren door bijkomende herstellingen nog tot het najaar

BoorsemDe werken aan het viaduct van de E314 aan de grensovergang in Boorsem bij Maasmechelen hebben vertraging opgelopen. Na verdere grondige inspectie van de brugconstructie bleken bijkomende herstellingen noodzakelijk. Hierdoor duren de werken vermoedelijk nog tot het najaar. Verkeer op de snelweg blijft steeds mogelijk op twee versmalde rijstroken in elke rijrichting.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) renoveert sinds begin dit jaar het viaduct van de E314 aan de grensovergang in Boorsem, Maasmechelen. Deze werken kaderen binnen het actieplan van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) om systematisch alle verouderde bruggen in slechte staat versneld aan te pakken. Om de veiligheid op en rond het viaduct te verhogen, ondergaat de brug in haar geheel een grondige renovatie. De werken begonnen in de rijrichting van Nederland.

De brug wordt stapsgewijs ontmanteld tot op het gewapend beton, waarna ze plaatselijk wordt hersteld. De weg wordt vervolgens zorgvuldig opnieuw opgebouwd. De werken op de linkerrijstrook richting Nederland zijn ondertussen klaar. Sinds half mei wordt er gewerkt aan de rechterrijstrook en het fietspad. Fietsers fietsen in beide richtingen aan de noordzijde van het viaduct. Gemotoriseerd verkeer rijdt over twee versmalde rijstroken via doorsteken in de middenberm.

Geluidsreducerend wegdek

Ook op de snelwegparkings van Boorsem werden reeds enkele vernieuwingen uitgevoerd, zoals het installeren van ondergrondse afvalcontainers en het plaatsen van een nieuwe draadafsluitingen. Tijdens de zomer wordt er stapsgewijs verder gewerkt op en rond het viaduct. Samen met de viaductrenovatie krijgt ook het wegdek van de E314 tussen het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen en de Nederlandse grens een nieuwe toplaag asfalt, die geluidsreducerend is. De asfaltvernieuwing op de rijstroken richting Nederland werd in mei reeds uitgevoerd. De de vernieuwing van het wegdek richting Lummen volgt op een later tijdstip, planning nog te bepalen.

Tijdens de uitvoering van de renovatie werd vastgesteld dat bepaalde elementen van het viaduct in zeer slechte staat verkeren. Zo bleek een langsligger onderaan het viaduct zwaar betonrot te vertonen, en dient deze dus grondig vernieuwd te worden. Dergelijke schade wordt vaak pas bij uitvoering van de werken zichtbaar, omdat dan pas alle bedekking is verwijderd is. Het inspecteren van een kunstwerk op voorhand is nog steeds een zeer moeilijke opgave, omdat er vele onzichtbare en onbereikbare onderdelen meespelen. Het is dus niet uitgesloten dat men in een volgende fase andermaal op een dergelijk geval zal stuiten.

Door deze bijkomende herstellingswerken zal er nog tot het najaar gewerkt worden op de rijstroken richting Nederland. Daarna start pas de volgende fase richting Lummen. Meer info over de planning volgt na verdere coördinatie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.