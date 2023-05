WEER. Kans op helder weer vanochtend in Maasmechelen

RESTOTIP. Alice’s Garden aan het Molenvij­ver­park: “Van yogases­sies tot live cooking, hier kunnen we naar hartenlust experimen­te­ren”

Gezellige loungebeats en het water van de Molenvijvers als achterplan: de nieuwe pop-upbar Alice’s Garden is nog maar een week geopend, maar is nu al een schot in de roos. Initiatiefnemers Stijn Simonatis van Wonderbar en Wim Croonen van Thor Terrazza sloegen de handen in elkaar om een zomerbar te creëren, ingekleed als Alice in Wonderland. “Het is een work in progress, maar daardoor zullen bezoekers in de loop van seizoen heel wat nieuwigheden tegenkomen.” Het eten en drinken staat alvast op punt.