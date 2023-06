WEER. Kans op helder weer in Maasmechelen vanochtend

Stevige celstraf voor dertiger die bejaarde vrouw (72) met rollator overvalt

Een 32-jarige man uit Maaseik die in augustus vorig jaar op straat de handtas en stal van een bejaarde vrouw, is door de strafrechter veroordeeld tot een stevige celstraf. “De rechtbank tilt bijzonder zwaar aan de feiten, want het slachtoffer was een bijzonder kwetsbaar persoon”,