WEER. In Maasmechelen mistige ochtend

Lanaken “In plaats van hem te helpen, filmden zijn vrienden zijn laatste momenten”: vader (39) van drie sterft na één fatale xtc-pil

“Mijn leven is ingestort op de dag dat ik mijn papa en beste vriend zo verloor”, stelt een van de drie zonen van Rene C. De 39-jarige man stierf op 1 januari 2022: na één xtc-pil volgde een urenlange doodsstrijd. Zijn ‘vrienden’ riskeren nu een zware straf, maar gaan vol voor de vrijspraak. “Dat ze nog geen sorry kunnen zeggen, kan er bij mij niet in”, zucht de moeder van Rene C. Relaas van een hallucinante oudejaarsnacht.