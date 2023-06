WEER. Helder weer in Maasmechelen vanochtend

Tongers cultuurfes­ti­val MoMeNT zoekt dialect­spre­kers voor unieke klankkast

Limburgers die hun lokale dialect machtig zijn, worden opgeroepen om deel te nemen aan een project van het Tongerse cultuurfestival MoMenT. ‘Mariette’ wordt een speciaal ingerichte kamer in ontmoetingscentrum De Piepel in Tongeren waar je letterlijk in een Limburgse klankkast wandelt. Opnames in de Limburgse dialecten zullen er weeklinken en daar kan jij je steentje aan bijdragen.