WEER. Helder weer in Maasmechelen vanochtend

Arts (46) die liefdesri­va­le wilde vergifti­gen met insuline veroor­deeld tot 10 jaar cel: “Koelbloe­dig en planmatig gehandeld om geen sporen na te laten”

De effectieve celstraf van tien jaar kwam bijzonder hard aan bij de arts-specialist (46) uit Pelt, die in mei 2019 tweemaal met ether en een insulinespuit gemaskerd binnendrong in de woning van haar liefdesrivale in Rekem. Dat ze gewoon met het slachtoffer had willen praten, zoals Ruth A. zelf altijd heeft volgehouden, noemde de strafrechtbank absurd en ongeloofwaardig. “Bij beide pogingen had ze voldoende insuline bij zich om de dood van het slachtoffer te veroorzaken. Ze handelde met een laffe en gevaarlijke ingesteldheid”, las de strafrechter bijna een uur lang de zeer uitgebreide strafmotivering voor.