WEER. Helder weer in Maasmechelen vanochtend

1.000 festival­gan­gers genieten van ‘experimen­te­ler’ Little Waves in C-Mine

Met Yard Act, The Haunted Youth en Dans Dans heeft Little Waves, het indoorfestival op C-Mine in Genk, zaterdagavond een meer alternatieve twist aan het voormalige concept gegeven. Daarvoor sloeg het voor het eerst de handen in elkaar met zomerfestival Absolutely Free Festival (AFF).