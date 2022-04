“We vreesden dat dit kon gebeuren, maar die motorfiets was zijn uitlaatklep”: vriendin en vijf kinderen blijven gebroken achter na dodelijke crash van Anthony

VOETBAL EERSTE NATIONALE Jordan Renson en Patro Eisden zijn klaar voor Waals tweeluik: “Thuis tegen Charleroi en Luik moeten we het verschil maken”

Met nog drie competitiewedstrijden te gaan wordt het in eerste nationale drummen voor een plaatsje in de eindronde. De verschillen in de top van de stand zijn miniem. Tussen huidig leider Dessel en het zesde geklasseerde Patro Eisden is er slecht een verschil van drie punten. Met twee opeenvolgende thuiswedstrijden tegen Charleroi en Luik kan Eisden een goede zaak doen in de strijd om de nacompetitie. “Voor ons moet niets. Maar we zullen er wel alles aan doen om dat eindrondeticket te pakken”, zegt centrale verdediger Jordan Renson.

14 april