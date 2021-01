“We gaan beginnen.” Jongeman gooit molotovcocktail naar huis oud-burgemeester

Limburg Eerste Limburgse vaccinatie­cen­tra vanaf 1 februari operatio­neel: “We willen 20.000 vaccins per dag toedienen”

12 januari Tegen 1 februari zullen de acht eerstelijnszones in Limburg over één operationeel vaccinatiecentrum beschikken in de strijd tegen het coronavirus. Bedoeling is dat alle vaccinatiedorpen in onze provincie vanaf 15 februari startklaar zijn. In totaal zullen dat er minstens zestien zijn. Het zorgpersoneel van de eerstelijnszones zal er als eerste aan de beurt komen, bij wijze van oefening. Vanaf maart kan de ruime Limburgse bevolking een coronaprik krijgen. “We mikken erop om dan zo’n 20.000 vaccins per dag toe te dienen in onze provincie”, klinkt het.