“Wat hebben wij die man misdaan?”: Maaslandse moskeeën schrikken van mogelijke terreurplannen

Maaseik/Kinrooi Vrouw (67) zet wietplanta­ge op in kelder van haar chalet: “Ze is zeer moedig geweest in de cel”

21 mei Een 67-jarige vrouw uit Maaseik onderhield in 2017 bijna anderhalf jaar lang een cannabisplantage met 160 planten in de kelder van haar chalet. “Ik heb de planten geknipt en onderhouden en was verleid door de bijverdienste”, gaf ze toe. Tot C. op 25 mei 2018 gearresteerd werd en enkele zware maanden in de cel moest doorbrengen. Spilfiguur in de zaak is neef P. (53), die naast de plantage bij zijn tante C. ook een rol speelde in vier andere plantages in Kinrooi en Maaseik.