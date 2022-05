“Waarom zouden jonge mannen niet kunnen stijldansen?” Wouter en Lisa winnen goud op Belgisch kampioenschap

Tongeren Tongeren organi­seert autovrije zondag op 1 mei

Op zondag 1 mei organiseert Tongeren als eerste Vlaamse gemeente dit jaar een autovrije zondag. Enkele straten rond het centrum zullen verkeersvrij zijn en dat is ideaal voor Tungrirun die tegelijkertijd in de stad georganiseerd wordt. Met de autovrije zondag wil de Haspengouwse stad de vele voordelen van duurzame mobiliteit in de kijker zetten.

29 april