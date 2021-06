Vuurwerkpijlen ontploffen tussen volk bij EK-viering: “Hopelijk kan het opnieuw veilig”

Genk Wandeltra­ject brengt verhalen van inwoners Nieuwe Kempen naar buiten: “Wijk in positief daglicht plaatsen”

27 juni Het kunst- en dierenpark LABIOMISTA en Genkse organisaties in het jeugdwelzijnswerk hebben de handen in elkaar geslagen voor ‘Hear me - See me’. Met die interactieve wandelroute willen de partners toeristen kennis laten maken met Zwartberg en meer bepaald Nieuwe Kempen. “We willen de wijk in een positief daglicht plaatsen”, klinkt het.