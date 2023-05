Vrouw vindt met as gevulde urn in riviertje achter haar woning in Limburg

Cordium toont tien nieuwe woonunits voor Oekraïense vluchtelin­gen in Hasselt: “We mikken hiermee vooral op gezinnen met kinderen”

Sociale huisvestigingsmaatschappij Cordium heeft tien woonunits aan de Disselwijk in Hasselt geplaatst. Daarin zullen 38 ontheemde Oekraïense burgers binnenkort hun intrek kunnen nemen. Later zullen de woonunits gebruikt worden als tijdelijke huisvestiging bij renovaties van andere sociale woningen in de woonwijk.