Vrienden organiseren spaghettidag na motorongeval Anthony: “Melissa en de kinderen verdienen onze steun”

Het verkeersongeval in Neeroeteren waarbij de Maasmechelaar om het leven kwam, sloeg in als een bom. Heel wat Maasmechelaren zitten vooral in met Melissa en de vijf kinderen die achterblijven. Daarom wilden enkele kennissen en vrienden iets doen. “We zaten samen met een paar mensen, en toen ontstond dat idee om iets voor Melissa te ondernemen”, zegt Carola. “Er worden altijd zoveel initiatieven gesteund. Of het nu voor Oekraïne is of voor iets anders. En nu is het belangrijk dat we deze vrouw en haar vijf jonge kinderen steunen", vindt Carola.

Enkele mensen gingen samen aan het brainstormen, en daar kwam het idee van een spaghettidag uit voort. “De steun vanuit verschillende lokale ondernemers is nu al heel mooi", vindt Carola. “Slagerij Brasseur uit Opgrimbie werd meteen hoofdsponsor omdat hij een deel van het vlees voor in de saus sponsort. Bakkerij Roy sponsort heel wat stokbroden, de Kreatos in Dilsen steunt de huur van de zaal, de Spar in Boorsem doneert dan weer alle pasta van Barilla en de superette in Lanklaar sponsort de groenten. Foilfanz steunt het drukken van de kaarten en de placemats, en ga zo maar verder. De steun op voorhand is nu al hartverwarmend.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Anthony (34) verongelukte vorige maand en laat zijn vrouw en vijf kindjes achter. © RV

Carola en haar team hopen nu dat ook heel wat Maasmechelaren of andere Limburgers het initiatief willen steunen en zondag naar de spaghettidag komen. “Belangrijk is dat er op voorhand spaghettikaarten worden gekocht, zodat we zicht hebben op de hoeveelheden. Natuurlijk kan er ook aan de kassa worden besteld en betaald, maar hoe meer kaarten we op voorhand al verkocht hebben, hoe beter. Je kan die kaarten bij mij kopen, bij Melissa zelf, maar ook bij alle hoofdsponsors. Ook bij Sportclub Atilla aan de Rijksweg waar Anthony ging trainen, kan je kaarten kopen.”

“We hopen zoveel mogelijk volk te ontvangen, zodat we nadien een mooi bedrag kunnen overhandigen aan Melissa en haar vijf kinderen. Dit is het minste wat we kunnen doen.”

De Spaghettidag vindt nu zondag 22 mei plaats bij zaal Concordia aan de Oude Baan. Er kan gegeten worden van 11.30 uur tot 15.00 uur, en van 17.00 tot 20.00 uur. Er is ook vegetarische spaghetti, en de mogelijkheid om een portie af te halen is er ook. G & G XL zal ook optreden.