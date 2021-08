Vrees voor aanslag op brein achter Aquino-moord: hele rechtbank hermetisch afgesloten tijdens proces dat eind september start

Gingelom / Sint-Truiden / Hasselt Jonge cannabis­dea­lers riskeren twee jaar cel

26 augustus Drie jonge cannabisdealers uit Gingelom en Hasselt riskeren een celstraf van twee jaar en een fikse boete van 12.000 euro nadat ze handelden in cannabis. Een vierde dealer uit Sint-Truiden kijkt aan tegen een celstraf van vijftien maanden en een boete van 8.000 euro. Nog twee andere jongeren mogen rekenen op een celstraf met uitstel. Het handeltje werd in oktober 2020 opgemerkt door een buurtbewoner nadat hij mensen met grote afgesloten zakken zag zeulen aan een woning in Sint-Truiden. Niet veel later kon de politie de jongeren confronteren met hun illegale praktijken. Volgende week woensdag horen ze hun vonnis.