Voetbalclub voert 'groene kaart' in om agressie langs zijlijn in te dijken: “Erger geworden met de jaren”

Spelers vertonen soms agressiever gedrag op het veld, omdat ze worden opgehitst door ouders of grootouders aan de zijlijn. Dat zien ze ook bij de lokale voetbalclub Eendracht Mechelen-aan-de-Maas en daar voeren ze nu een groene kaart in. “Alle supporters krijgen de kaart aan de start van het seizoen, maar kunnen die ook terug kwijtspelen", zegt voorzitter Marcel Schuermans.

Ouders of grootouders die allerlei zaken naar spelertjes op het veld roepen. Of naar hun eigen voetballend kind om ze aan te zetten tot meer actie of zelfs agressiever te spelen. Het gevolg: meer onnodige zware tackles, agressie tegen de scheidsrechter, en dat met verregaande gevolgen. Het zijn taferelen die op steeds meer voetbalvelden te zien zijn, zo beseffen ze bij Eendracht Mechelen-aan-de-Maas.

“Het is al een tijdje bezig en na een resem van incidenten hebben we besloten om er iets aan te doen", zegt voorzitter Marcel Schuermans. “Eigenlijk was het een tijd geleden beter, maar sinds een aantal jaar is de agressie weer opgeflakkerd. Het gaat om incidenten bij de jongere afdelingen, maar ook bij de senioren. Daarom voeren we nu een ‘groene kaart’ in met ook een duidelijk charter bij van wat we verwachten van de supporters aan de zijlijn.”

Met de groene kaart wil Marcel Schuermans incidenten het gedrag van supporterende ouders in de hand houden.

Enkele van de adviezen zijn nu opgemaakt in een brief en worden bij de start van het jaar overgemaakt aan alle ouders. “Laat het geven van instructies over aan de trainer. Natuurlijk mag je je kind aanmoedigen, maar doe dat voor de hele ploeg. Bemoei je niet met het spel dat gespeeld wordt. Reacties van ouders tijdens trainingen of wedstrijden worden niet geduld. Wees vriendelijk tegen iedereen, ook de andere ploeg én de scheidsrechter. En wees vooral positief, ook na verlies.”

Volgens Schuermans worden spelers soms op het matje geroepen na te fel agressief gedrag op het veld, mede aangestuurd vanaf de zijlijn. “Recent hebben we dat nog gedaan. Als we dan in gesprek gaan met de betrokken partijen, blijken er vaak onderliggende spanningen te zijn in de thuissituatie of op school. Rode en gele kaarten zijn er helaas bij de vleet met ongenoegen op en naast het plein als gevolg. En steeds is er maar één winnaar en dat is de voetbalbond, de rest zijn allemaal verliezers. Voetbal hoort voor ons een feest te zijn. Met deze groene kaart en het charter willen wij de supporter zowel van de thuisploeg als van de bezoekende club motiveren om positief te blijven in alle opzichten.”

Bij het verbreken van de regels, kan een groene kaart worden ingetrokken. Bij meerdere klachten kan er effectief worden overgegaan tot het ontzeggen van de toegang tot het veld.

